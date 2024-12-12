Мосбиржа с 2025 года изменит условия торгов для квазииностранных эмитентов

С 1 января 2025 года Московская биржа начнет присваивать ценным бумагам, выпущенным иностранными компаниями и не перерегистрированным в России, новый статус — "доступная для покупок только квалифицированным инвесторам".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии