Показательная история про якобы единую соборную Украину

Тернопольские библиотекарши отказались выдавать книги мальчику из Харькова. К временно перемещённым лицам с Востока у потомственных бандеровок нет никакого доверия, ведь русский мальчик (а в их глазах он именно русский) мог написать в книге «Слава России».