Проблема сокращения числа носителей ракет Tomahawk в ВМС США Опытная ракета Tomahawk Block IV в полётеВ арсеналах военно-морских сил США имеются ракеты разных классов и типов.
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Проблема сокращения числа носителей ракет Tomahawk в ВМС США Опытная ракета Tomahawk Block IV в полётеВ арсеналах военно-морских сил США имеются ракеты разных классов и типов.
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