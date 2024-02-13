Водителей в Москве предупредили о ледяном дожде в ряде районов города

В ЦОДД предупредили водителей в Москве о ледяном дожде в ряде районов города. Отмечается, что нужно быть предельно внимательными особенно на мостах и эстакадах, так как водитель не сразу замечает гололёд, тормозной путь увеличивается даже с зимними шинами.