Iceland Summons US Ambassador After Trump Shares American Flag Post Authored by Rachel Roberts via The Epoch Times, Iceland summoned the U.
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