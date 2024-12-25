Гениальные способы защитить елку от нападения четвероногих проказников

До нового года остаются считанные дни. Все мы украшаем свой дом и ставим елку. Вот и наши питомцы не оставляют без внимания зеленую красавицу: одни воруют мишуру, другие — игрушки, а кто-то и вовсе пытается обжить новый "домик".