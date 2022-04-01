В Москве продлили выдачу подарочных наборов и выплаты пенсионерам за вакцинацию

В Москве за вакцинацию от коронавируса пенсионеры получают деньги и подарки. В подарочный набор "С заботой о здоровье" за прививку от ковида входят предметы, нужные для поддержания здоровья, которые особенно могут пригодиться в период эпидемии.
В Москве за вакцинацию от коронавируса пенсионеры получают деньги и подарки. В подарочный набор "С заботой о здоровье" за прививку от ковида входят предметы, нужные для поддержания здоровья, которые особенно могут пригодиться в период эпидемии.
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