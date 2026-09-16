ВШЭ: за последние 25 лет в России закрылась почти половина школ

НИУ ВШЭ: за последние 25 лет в России стало почти вдвое меньше школ, доля неуспевающих школьников заметно упала, а педагогический состав особенно быстро "старел" в сфере подготовки будущих рабочихЗа последние 25 лет в России стало почти вдвое меньше школ, доля неуспевающих школьников заметно упала, а педагогический состав особенно быстро «старел» в сфере подготовки будущих рабочих.