ВШЭ: за последние 25 лет в России закрылась почти половина школ

НИУ ВШЭ: за последние 25 лет в России стало почти вдвое меньше школ, доля неуспевающих школьников заметно упала, а педагогический состав особенно быстро "старел" в сфере подготовки будущих рабочихЗа последние 25 лет в России стало почти вдвое меньше школ, доля неуспевающих школьников заметно упала, а педагогический состав особенно быстро «старел» в сфере подготовки будущих рабочих.
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