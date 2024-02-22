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Экипажи "Градов" уничтожили взвод ВСУ на правом берегу Днепра

Экипажи "Градов" уничтожили взвод ВСУ на правом берегу Днепра

скриншот из видео Министерство обороны РФ поделилось кадрами, на которых расчеты российских реактивных систем "Град" расправляются со взводом ВСУ в пункте временной дислокации на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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