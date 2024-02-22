Экипажи "Градов" уничтожили взвод ВСУ на правом берегу Днепра

скриншот из видео Министерство обороны РФ поделилось кадрами, на которых расчеты российских реактивных систем "Град" расправляются со взводом ВСУ в пункте временной дислокации на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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