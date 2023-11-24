Альтмана уволил сверхинтеллект?. Слухи плодят конспирологию

Возможно, спорное открытие в области искусственного интеллекта в OpenAI привело к временному отстранению генерального директора Сэма АльтманаРазработка нового поколения искусственного интеллекта в OpenAI, получившее название Q* (произносится как Q-Star), возможно стало событием, приведшим к временному отстранению от должности генерального директора компании Сэма Альтмана.