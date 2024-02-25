Астронавт NASA признался, что с нетерпением ждет российского творога на борту МКС

Астронавт NASA Майкл Барратт рассказал, что с нетерпением ждет возможности насладиться российским творогом на борту Международной космической станции (МКС), куда он отправится 1 марта вместе с российским космонавтом Александром Гребенкиным, а также коллегами из NASA Мэттью Домиником и Джанетт Эппс.