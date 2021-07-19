Спорт Уик-Энд

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«Зениту» не надо было показывать в Суперкубке суперфутбол, потому что «Локомотив» сам сделал питерцам три больших подарка

«Зениту» не надо было показывать в Суперкубке суперфутбол, потому что «Локомотив» сам сделал питерцам три больших подарка

Собеседник «Спорт уик-энда» - итальянский журналист Микаэль Брага, который освещает российский футбол для Mondosportivo.

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