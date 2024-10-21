Получивший убежище в РФ британец Филлипс поблагодарил за оказанное ему доверие

Подданный Великобритании, журналист Грэм Филлипс, который в понедельник получил временное убежище в России, выразил свою благодарность президенту Владимиру Путину за оказанное доверие и новые возможности.
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