Ползать, гавкать и позорно умереть? Сирия дает полезный урок: мужчина должен быть готов защищать близких в любое время и любым способом

Olegus

Есть недалеко от Новой Зеландии группа островов под названием Чатем. Примерно 1500 лет назад эти острова заселил народ под названием мориори, разделенный на 9 племён. Считается, что это одна из веток народа маори, жившего в те времена в Новой Зеландии. Маори были истинные воины: смелые, сильные, крайне дисциплинированные, к тому же еще и крайне агрессивные. Их даже европейцы не смогли с ходу завоевать, настолько они готовы были драться, а главное – умели это делать. Мориори с островов Чатем были полной противоположностью маори, своей идеологией они избрали 100%-й пацифизм у них не было армии, оружия, все конфликты они решали исключительно словами. В крайних случаях допускались ритуальные дуэли короткими прутиками, исключительно до первой капли крови – максимальная степень насилия, которую мориори могли себе позволить. "Отныне и навеки, с этого дня, пусть никогда не будет войн! Да сгниёт ваше чрево в тот день, когда вы осмелитесь ослушаться!", – устная традиция мориори, передававшаяся из уст в уста 24 поколения подряд. Однако потом... Говорят, что это было самое жуткое завоевание 19-го века – к ним нагрянули те самые маори из Новой Зеландии – сильные и агрессивные захватчики. Маори были хорошо вооружены (в том числе британским огнестрельным оружием) и прибыли они на британском военном корабле с целью захвата островов. Мориори же не имели никакого оружия, они понятия не имели, что такое война, сражение, сопротивление и так далее. В результате 900 воинов маори совершили один из самых сокрушительных актов геноцида в истории человечества, совершенно диким образом уничтожив 95% народа мориори. Выжило всего 100 человек. Вот что рассказывал один из них: – Маори начали убивать нас как овец… Мы были в ужасе и бежали в кустарники, скрывались в расщелинах, кто где, чтобы укрыться от убийц. Нигде не было спасения, нас находили и убивали всех подряд – мужчин, женщин и детей без разбора. • 300 мориори были подвержены акту каннибализма, который был широко распространен у маори. • 200 мориори показательно казнили, оставив в связанном состоянии на палящем солнце, где они умирали несколько дней • Маори заставили мориори осквернить их же святыни, из-за чего многие из мориори умирали "от волнения" (видимо, остановки сердца), либо заканчивали жизнь самоубийством, не выдержав такого позора • Оставшиеся в живых 100 мориори были обращены в рабство. Причем все мужчины были кастрированы, чтобы не позволить этому народу продолжить существование Все это происходило относительно недавно, в 1835-м году, (еще Пушкин был жив, а братья Черепановы уже построили первый паровоз). На данный момент в мире нет ни одного "чистого" мориори. Есть только потомки от смешанных браков с мориорийскими выжившими женщинами. Такова цена истинного пацифизма... Каждый нормальный человек в душе пацифист. Ведь это прекрасная идея – жить без войн, а миллиарды долларов тратить не на танки и ракеты, а на медицину, науку, пенсии, стипендии и так далее... Уверовать в пацифизм можно только, если тех же идей будут придерживаться все 8 миллиардов населения планеты до единого. Если закроют оборонные заводы, обнулят в бюджете всех стран военные расходы, сожгут все имеющее вооружение... Во всех остальных случаях лучше помнить о судьбе народа мориори... Можно также добавить социально-психологический аспект к представленному выше. Боязнь и негативное отношение к оружию - это подсознательное проявление рабского менталитета. В древнем Риме свободному человеку разрешалось владеть оружием, рабам это было запрещено под страхом смерти. Раб готов отдать все без боя, и даже покорно умереть, чем сражаться. Свободный человек, в духовном смысле - это всегда воин, он предпочтет смерть с оружием при защите семьи и имущества, чем покорную смерть овцы. Таковы проявления онтогенеза.