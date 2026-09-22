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Кухня и дом

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Два петербургских музея, которые переносят в эпоху великих открытий

Два петербургских музея, которые переносят в эпоху великих открытий

Петербург умеет удивлять даже тех, кто, казалось бы, знает его вдоль и поперёк. В этот приезд мне удалось наконец-то добраться до музея Арктики и Антарктики — места, о котором я грезила ещё с тех пор, как впервые прочитала «Двух капитанов».

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