Китаец прожил в палатке более 200 дней, отказавшись от работы: почему таких становится все больше

В Китае набирает силу популярное явление tang ping («лежать ровно») — когда молодые люди сознательно отказываются от работы и карьерной гонки, сводят расходы к минимуму и предпочитают отдых вместо постоянной занятости.
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