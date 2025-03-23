Песков назвал новый повод для разговора Путина и Трампа

Неисполнение Украиной условий соглашения о временном прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры может послужить основанием для организации нового телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.
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