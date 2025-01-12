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«Вернутся не все». Киев обратился к украинцам с отчаянной просьбой

«Вернутся не все». Киев обратился к украинцам с отчаянной просьбой

Новая цель киевских властей — вернуть хотя бы часть сограждан, уехавших за границу. Задача непростая.

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