Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 2 июня

Власти Федерации Боснии и Герцеговины , которое перепродают на Украину через страны-посредники. По его словам, в последнее время крупные заказчики – государства – члены НАТО, которые контролируют оборонные предприятия федерации, а также арабские страны.
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