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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле запретят ездить на электросамокатах в День города

В Барнауле запретят ездить на электросамокатах в День города

Запрет коснется тех мест, где будут проходить главные массовые мероприятия по случаю празднования 294-летия города В Барнауле в субботу, 31 августа, для безопасности жителей запретят использование самокатов и других средств индивидуальной мобильности на пешеходной Мало-Тобольской, площади Сахарова и в Центральном парке, сообщает мэрия.

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