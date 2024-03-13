Швейцарская арт-ярмарка Art Basel опубликовал исследования аукционного рынка в 2023 году. Суммарно продажи упали на 4% процента по сравнению с предыдущим годом, сообщает результаты исследования портал «Art News».
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