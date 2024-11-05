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Южноуральский нацпарк завалило снегом

Южноуральский нацпарк завалило снегом

За день в нацпарке «Зигальга» установился снежный покров в 10 сантиметров. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», зима сказала свое первое слово, засыпав снегом горный хребет Зигальга.

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