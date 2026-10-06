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Медицина 2.0

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Россиянам подсказали способ отличить сезонное выпадение волос от облысения

Россиянам подсказали способ отличить сезонное выпадение волос от облысения

Дерматолог Ольга Антонова подсказала россиянам способ отличить сезонное выпадение волос, которое у многих людей возникает осенью, от облысения.

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