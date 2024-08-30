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IJCHP: при преждевременной эякуляции помогают интенсивные интервальные упражнения

Исследователи из Восточно-китайского педагогического университета в Шанхае обнаружили, что занятия высокоинтенсивными интервальными тренировками значительно уменьшают проявления преждевременной эякуляции за менее чем две недели.

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