IJCHP: при преждевременной эякуляции помогают интенсивные интервальные упражнения

Исследователи из Восточно-китайского педагогического университета в Шанхае обнаружили, что занятия высокоинтенсивными интервальными тренировками значительно уменьшают проявления преждевременной эякуляции за менее чем две недели.
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