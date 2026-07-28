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Депутат Якубовский заявил, что жильцы МКД могут расширить парковку во дворе дома

Депутат Якубовский заявил, что жильцы МКД могут расширить парковку во дворе дома

Жильцы многоквартирного дома (МКД) могут расширить парковку во дворе дома. Как сообщил РИА Новости член Комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия»), этот вопрос нужно вынести на общее собрание собственников.

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