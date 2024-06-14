Где смотреть бой Уиттакер — Алискеров на UFC Saudi Arabia 22 июня 2024, прямая трансляция боя, как и где покажут

Вечером 22 июня 2024 года состоится турнир по смешанным единоборствам — UFC on ABC 6 в СА. Главным событием вечера должен был стать поединок в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером, однако из-за травмы Чимаева пришлось искать срочную замену, на которую согласился Икрам Алискеров, также выступающий на турнире, который пройдет на арене «Kingdom Arena» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.