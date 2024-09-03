Директор ЦИФРРА Дробиз призвал ломать стереотипы о качестве азиатского пива

В России планируют увеличить импорт пива из Вьетнама. Ситуацию с предстоящим расширением ассортимента прокомментировал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз в беседе с сайтом «Абзац».