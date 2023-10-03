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Парламентская газета

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Министерства изучат идею Яровой о стандарте школьной медицины

Министерства изучат идею Яровой о стандарте школьной медицины

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила до 16 октября проработать высказанные заместителем председателя Государственной Думы Ириной Яровой предложения по установлению единого и стандартизированного подхода к организации школьной медицины.

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