Министерства изучат идею Яровой о стандарте школьной медицины

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила до 16 октября проработать высказанные заместителем председателя Государственной Думы Ириной Яровой предложения по установлению единого и стандартизированного подхода к организации школьной медицины.
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