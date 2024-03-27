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Следы хатынской трагедии ведут к англосаксам

Следы хатынской трагедии ведут к англосаксам

Фотохроника ТАСС/Витченко Владимир,Сенцов Александр 18 марта 2024 года Верховный суд Белоруссии признал сожжение жителей деревни Хатынь "преступлением против мира и безопасности человечества", "актом геноцида".

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