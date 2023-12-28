Домашняя елка: хвойные растения, которые можно выращивать в квартире

Выражение «комнатные растения» у большинства из нас ассоциируются с цветущими или зелеными лиственными представителями флоры.
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