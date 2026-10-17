🔥 У молодёжи всё чаще схлопываются лёгкие из-за вейпов За год число болезней из‑за вейпов выросло на 30%! Особенно страдают подростки и люди до 35 лет.
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