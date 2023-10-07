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Moscow Rock City

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Сегодня MRC выступят в Rhythm an' Blues Cafe!

Сегодня MRC выступят в Rhythm an' Blues Cafe!

Сегодня, 7 октября неожиданно для всех (включая самих музыкантов) MRC выступят в Rhythm an' Blues Cafe!В 2 отделениях прозвучат свыше 20 вещей из золотого фонда жанра хард-н-хеви: AEROSMITH, ALICE COOPER, BILLY IDOL, BLACK SABBATH, BON JOVI, IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST, KISS, METALLICA, MÖTLEY CRUE, OZZY OSBOURNE, POISON, SCORPIONS, SKID ROW, SURVIVOR, TWISTED SISTER, W.

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