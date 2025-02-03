В элитном ЖК «Алые паруса» прогремел взрыв, тяжело ранен глава Федерации бокса ДНР. Что известно о покушении на Армена Саркисяна?

Взрыв, который утром 3 февраля прогремел в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» на северо-западе Москвы, по предварительным данным оказался покушением на главу Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна — он получил серьезные ранения и был госпитализирован.
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