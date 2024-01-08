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Министр экономики Литвы считает ошибкой призывы закрыть в стране русские школы

Министр экономики Литвы считает ошибкой призывы закрыть в стране русские школы

Призывы закрыть в Литве государственные школы с обучением на русском языке – страшная ошибка, заявила председатель Партии свободы, входящей в правящую коалицию, министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.

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