Министр экономики Литвы считает ошибкой призывы закрыть в стране русские школы

Призывы закрыть в Литве государственные школы с обучением на русском языке – страшная ошибка, заявила председатель Партии свободы, входящей в правящую коалицию, министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии