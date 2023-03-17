Почему так вреден майонез?

Майонез — одна из самых популярных добавок к пище. Классический рецепт этого холодного соуса в качестве основных компонентов использует подсолнечное масло, яичный желток, горчицу, уксус или лимонный сок, специи по вкусу.
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