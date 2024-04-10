Эксперт оценил версию о грызунах, испортивших дамбу в Орске

В случае разрушения плотины специалисты иногда рассматривают версию о грызунах, однако главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов, назвал это "экзотической гипотезой" .
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