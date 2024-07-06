Мастер-класс по керамике в 5floor 🗓 7 июля, 15:00 📍 Гагарина, 72/1а 📍 По записи у @dari_maskcraft 🗑 Интересный Сочи.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Мастер-класс по керамике в 5floor 🗓 7 июля, 15:00 📍 Гагарина, 72/1а 📍 По записи у @dari_maskcraft 🗑 Интересный Сочи.