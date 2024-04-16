ФСБ задержала агента Украины, заминировавшего машину экс-сотрудника СБУ Прозорова

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ, силовики задержали гражданина России 1983 года рождения, который по заданию спецслужб Украины заминировал в Москве автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова.
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