Путин озвучил условия вывоза зерна из Одессы. Украинские СМИ возмущены

Россия готова обеспечить безопасный вывоз зерна из портов Украины только в случае пакетного соглашения с Западом о снятии санкций против российского зерна на мировых рынках, что позволит Москве экспортировать рекордный урожай нынешнего года.
Россия готова обеспечить безопасный вывоз зерна из портов Украины только в случае пакетного соглашения с Западом о снятии санкций против российского зерна на мировых рынках, что позволит Москве экспортировать рекордный урожай нынешнего года.
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