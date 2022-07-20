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Путин озвучил условия вывоза зерна из Одессы. Украинские СМИ возмущены

Путин озвучил условия вывоза зерна из Одессы. Украинские СМИ возмущены

Россия готова обеспечить безопасный вывоз зерна из портов Украины только в случае пакетного соглашения с Западом о снятии санкций против российского зерна на мировых рынках, что позволит Москве экспортировать рекордный урожай нынешнего года.

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