Подобная политика ведет к ослаблению ЕС Европейские лидеры намеренно раздувают миф о российской угрозе, чтобы оправдать политику прекращения экономического сотрудничества с Россией, а также крупные траты на Украину.
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