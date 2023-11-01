"Такси, такси, вези, вези": Уловки водителей и агрегаторов раскрыты – это просто песня

Евгений Грэк, автоэксперт и и советник главы профсоюза таксистов "Стоп, нелегал", в эфире Царьграда рассказал удивительные вещи о том, как агрегатор обманывает водителей и пассажиров, как на самом деле выстраиваются маршруты, по которым едут такси, и на какие уловки идут фирмы ради обогащения.
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