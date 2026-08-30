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Ульяновские десантники уничтожили личный состав и технику ВСУ в Запорожской области

Ульяновские десантники уничтожили личный состав и технику ВСУ в Запорожской области

Ваш браузер не поддерживает видео. Боевые расчёты ударных БПЛА войск беспилотных систем Ульяновского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Днепр» круглосуточно успешно наносят поражение противнику на Ореховском направлении.

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