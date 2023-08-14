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Тен Хаг о Магуайре: «Харри – лучший в сборной, почему он не может быть лучшим в «МЮ»? Но он должен доказать это, иначе ему стоит уйти»

Тен Хаг о Магуайре: «Харри – лучший в сборной, почему он не может быть лучшим в «МЮ»? Но он должен доказать это, иначе ему стоит уйти»

Ранее сообщалось, что Магуайр близок к переходу в «Вест Хэм» за 30 миллионов фунтов. Лондонцы обсуждают с «Манчестер Юнайтед» детали сделки.

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