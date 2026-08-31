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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» из Костромы после сальто Мохаммади при вбрасывании аута забил 2-й раз за месяц. Сегодня – «Ротору»

«Спартак» из Костромы снова забил гол после кульбита Надера Мохаммади при вбрасывании из аута. На 79-й минуте матча с « Ротором » в Лиге PARI (1:0) защитник перед вводом мяча в игру из аута совершил сальто.

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