Азиатские рынки выросли в понедельник “авансом”. В центре внимания ситуация с иеной

Биржевые индексы Азии завершили в плюсе первый день недели, наполненной важными новостями. Инвесторы рассчитывают на позитивную статистику из Китая и опровержение отказа ФРС от понижения ставки в этом году на заседание, которое выпадает на первомай.
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