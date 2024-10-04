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Пункты вакцинации в торговых центрах Владимира будут работать дольше

Пункты вакцинации в торговых центрах Владимира будут работать дольше

Прививки от гриппа и пневмококка будут делать до ноября."По многочисленным просьбам владимирцев", сообщает областное министерство здравоохранения, пункты вакцинации в ТЦ города будут работать дольше.

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