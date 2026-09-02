ВС РФ ударили по логистическому центру "Равен Украина" в районе Броваров

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российские войска нанесли удар по логистическому центру "Равен Украина" в районе Броваров в Киевской области с применением беспилотников "Герань-4 сикер".
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