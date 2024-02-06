Канадец Маккиннон догнал россиянина Кучерова в бомбардирской гонке НХЛ

Канадский нападающий "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Рейнджерс", который прошел в ночь на 6 февраля и завершился победой клуба из Нью-Йорка со счетом 2:1 в овертайме.
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