Канадец Маккиннон догнал россиянина Кучерова в бомбардирской гонке НХЛ

Канадский нападающий "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Рейнджерс", который прошел в ночь на 6 февраля и завершился победой клуба из Нью-Йорка со счетом 2:1 в овертайме.