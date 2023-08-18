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Хрюнов объяснил, почему не верит в бой Бивола и Бетербиева: «Этот поединок некому делать»

«Я практически уверен, что боя между ними не будет. Его некому делать, потому что в контрактах у них разные телеканалы, взаимодействовать между собой они не собираются, это два разных бизнеса.

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