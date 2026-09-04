НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рязанские новости

3 подписчика

«Рязань-ВДВ» уступила «Югре» в стартовом матче ВХЛ

«Рязань-ВДВ» уступила «Югре» в стартовом матче ВХЛ

Иван Стежкин открыл счет в матче, но победу «Югре» принес буллит капитана команды Максима Мальцева.Хоккеисты «Рязани-ВДВ» уступили в стартовом матче чемпионата ВХЛ «Югре» из Ханты-Мансийска - 1:2 (б).

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым