«Рязань-ВДВ» уступила «Югре» в стартовом матче ВХЛ

Иван Стежкин открыл счет в матче, но победу «Югре» принес буллит капитана команды Максима Мальцева.Хоккеисты «Рязани-ВДВ» уступили в стартовом матче чемпионата ВХЛ «Югре» из Ханты-Мансийска - 1:2 (б).
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